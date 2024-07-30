Донецк, 30 июля, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России (ВС РФ) и Вооружённые силы Украины (ВСУ) прекратили огонь, чтобы пропустить женщину, идущую с украинской стороны на территорию РФ. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале WarGonzo военного корреспондента Семёна Пегова.

Станислав Красильников/РИА Новости

На опубликованной видеозаписи видно, что в разгар боя на передовой появилась женщина с тележкой, нагруженной вещами. Она не обращала внимание на проходившие рядом с ней военные действия. Заметив её, военные РФ и ВСУ прекратили огонь не сговариваясь. После того как женщина отошла на безопасное расстояние, бой был возобновлён.

«Она благополучно дошла до населенного пункта, дальше не знаю. Её все пропустили. Огонь прекратился со всех сторон», — отметил оператор дрона БПЛА, который заснял произошедшее.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля штурмовые группы 5-й отдельной мотострелковой бригады, вынесли из-под обстрелов пожилую слепую жительницу Красногоровки в Донецкой Народной Республике. При этом им пришлось снять бронежилеты, тем самым подвергая себя риску.