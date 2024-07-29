Рыбинск, Ярославская область, 29 июля, 2024, 21:04 — ИА Регнум. На судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области 29 июля спустили на воду скоростной ракетный катер «Молния».

ОСК «Вымпел»

Участие в церемонии принял помощник президента России Николай Патрушев.

«Спуск на воду каждого судна — это очень важное для корабелов дело. В данном случае это скоростной ракетный катер, который, кроме того, имеет артиллерийское вооружение», — сказал он в ходе церемонии спуска катера на воду.

Патрушев добавил, что катер будет нести службу в составе Военно-морского флота, обеспечивая безопасность российских рубежей.

Ракетные катера «Молния» проекта 12 418 предназначены для уничтожения боевых надводных кораблей, катеров и транспортов противника самостоятельно и во взаимодействии с ударными силами флота. Катер оснащён современными средствами навигации и связи, а также вооружением.

Обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров ранее отмечал, что в составе ВМФ России сейчас находятся корабли с высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подлодки, современные летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и техники: от гиперзвуковых ракет «Циркон» до модернизированных ракета-торпед «Шквал».

Кроме того, за последние годы отечественный ВПК значительно нарастил мощности в сфере производства боевых кораблей, а ряд уже находящихся в составе флота важнейших судов получил новейшие системы и вооружения. При этом развитие ВМФ проводится комплексно, включая авиационную, береговую составляющую и инфраструктуру мест базирования флота.