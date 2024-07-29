Москва, 29 июля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Биткоин в ходе торгов 29 июля дорожает почти на 3%, впервые с начала июня поднявшись выше $70 тыс., следует из данных торгов биржи Binance.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, по данным на 16:15 мск биткоин дорожал на 2,6% за сутки — до $69, 9 тыс., а минутами ранее показатель превышал 70 тыс. Это случилось впервые с 10 июня.

По данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость этой криптовалюты росла на 2,69%, до $69,8 тыс.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля экс-президент США и кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп на конференции Bitcoin Conference в Нэшвилл заявил, что намерен превратить страну в «биткоин-сверхдержаву».

По его словам, в случае, если криптовалюта станет определяющей в судьбе мира, то её должны производить в США. Трамп также заявил о намерении создать «стратегический резерв» криптовалюты в случае его победы на выборах главы государства в ноябре.