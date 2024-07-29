Усть-Луга, Ленинградская область, 29 июля, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Мост в посёлке Усть-Луга, один из крупнейших в Ленинградской области, закрывается на капитальный ремонт, сообщает 29 июля пресс-служба регионального комитета по дорожному хозяйству.

Кадр из Telegram — канала Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти

«Мост в Усть-Луге уходит в капитальный ремонт на два года», — говорится в сообщении.

Переправу длиной около 250 метров, построенную около 70 лет назад, планируют отремонтировать к 2026 году. Сначала через реку Лугу возведут временный мост, по которому пойдёт поток транспорта, затем разберут старый мост и построят новый. В работах задействуют плавучие краны.

В комитете подчеркнули важное значение моста. Он соединяет две части растущего посёлка, расположенные на разных берегах реки, кроме того, рядом находится крупнейший порт. Ранее в регионе завершили две крупных мостовых стройки в городах Подпорожье и Кириши.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября 2023 года президент Владимир Путин по видеосвязи открыл мост через реку Свирь в городе Подпорожье Ленинградской области. Первый этап строительства мостового перехода, включающего 11 опор и подходы на обоих берегах, завершился с опережением графика. Работы по строительству моста протяжённостью 2,5 км начались в конце 2019 года и шли непрерывно.