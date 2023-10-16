Санкт-Петербург, 16 октября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области. Церемония состоялась 16 октября.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии открытия объектов дорожного строительства в регионах России

Первый этап строительства мостового перехода завершился с опережением графика. Как сообщили в пресс-службе Кремля, постройка моста повысит связанность населённых пунктов в регионе, между правым и левым берегами установится постоянная связь.

Мостовой переход включает 11 опор, а также подходы на обоих берегах. Общая протяженность моста составляет два с половиной километра. Работы по строительству начались в конце 2019 года и шли непрерывно.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3839745" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Открытие объектов дорожного строительства в регионах

Путин 16 октября в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов дорожного строительства в Ленинградской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Дагестане и в ДНР (в Мариуполе).

Путин 8 сентября объявил о масштабных планах по развитию инфраструктуры России, в том числе автомобильных дорог. Об этом он сообщил на церемонии открытия участка трассы М-12 в Нижегородской области.

Накануне, 15 октября, президент поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства России с профессиональным праздником, отметив, что стране очень важно бесперебойное транспортное сообщение. Дорожно-строительная отрасль показала свою эффективность, у неё очень хорошие показатели, отметил глава государства.