Москва, 29 июля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. В России пенсионеры старше 80 лет и люди с инвалидностью первой группы со следующего года будут получать новую прибавку к пенсии, сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

По её словам, накануне Госдума приняла поправку, согласно которой с 1 января 2025 года указанные категории граждан, которым положен уход, будут ежемесячно получать добавку к пенсии в размере 1,2 тыс. рублей.

Экономист в беседе с Прайм добавила, что выплата по уходу положена всем пенсионерам, вне зависимости от наличия ухаживающего. Людмила Иванова-Швец также добавила, что данная доплата будет назначена автоматически, значит для её получения не нужно никуда обращаться.

Кроме того, доплату к пенсии в размере 16 269,75 рубля назначат пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста, и инвалидам первой группы. Работающим пенсионерам, которые уволились, будет проведена индексация за пропущенные годы. Пенсионерам, которые продолжают трудовую деятельность, перечислят страховые пенсии, уточнила доцент.

Соответствующую поправку Госдума приняла в III чтении 24 июля. Отмечается, что выплату будут назначать в беззаявительном порядке и повышать на районный коэффициент. Исключением являются инвалиды с детства первой группы, к пенсии которых добавляется ежемесячная выплата в связи с уходом за ними родителем или опекуном.

7 июня президент России Владимир Путин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года.