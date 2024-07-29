Харьков, Украина, 29 июля, 2024, 09:32 — ИА Регнум. На объекте инфраструктуры в Харькове произошёл пожар, сообщил 29 июля глава местной областной администрации Олег Синегубов.

Nina Liashonok/Global Look Press

«Город Харьков: … горело помещение объекта инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, пожар начался 28 июля в 11:00 мск. При этом он не уточнил, о каком конкретно объекте идёт речь.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля представитель харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в Слободском районе Харькова получило повреждения транспортное предприятие.

Ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в Одессе 27 июля, а также о взрывах в украинском Днепропетровске. Отмечалось, что через промежуток времени после первых взрывов последовали повторные.