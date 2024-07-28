Харьков, Украина, 28 июля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. В Слободском районе Харькова получило повреждения транспортное предприятие, заявил 28 июля представитель харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Видео с его комментарием разместила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Чубенко добавил, что в ходе инцидента никто из сотрудников не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля в Кривом Роге Днепропетровской области произошел сильный пожар на комбинате «Арселор Миттал». По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека.

20 июля Украинские железные дороги сообщили о повреждении железной дороги в Харьковской области. В компании уточнили, что ущерб получили здания и подвижной состав, а также контактная сеть на выезде из Харькова.

15 июля в Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия. Глава местной областной администрации Сергей Лысак отметил, что инцидент произошёл в Никопольском районе.