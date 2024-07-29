Москва, 29 июля, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно приговорил украинского активиста Геннадия Друзенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 5,5 года колонии за призывы калечить пленных российских военнослужащих.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации («Возбуждение ненависти либо, а равно унижение человеческого достоинства, совершённые публично»).

Как уточняет Lenta.ru, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года Министерство внутренних дел России объявило в розыск Геннадия Друзенко и украинскую телеведущую Наталью Мосейчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Причиной послужили прозвучавшие от упомянутых лиц призывы к насилию над российскими военными. Уголовные дела в их отношении возбудили в марте.