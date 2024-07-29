Токио, 29 июля, 2024, 06:57 — ИА Регнум. С визитом в Россию направился депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. Об этом 29 июля сообщает или представители политика.

AFLO/Global Look Press Мунэо Судзуки

Как уточняет ТАСС, в России Судзуки запланировал встречи с представителями МИД и Росрыболовства. Политик намерен попросить возобновить промысел морской капусты у острова Сигнальный и посещение могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил.

Отмечается, что Судзуки пробудет в России до 31 июля, а в Японию депутат вернётся 1 августа. Это уже второй визит господина Судзуки в Россию, первый состоялся в октябре 2023 года. Судзуки стал первым депутатом парламента Японии, посетившим Россию после начала военной операции на Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Китае удивились реакции президента России Владимира Путина, который отказался от предложенных Японией инвестиций в обмен на постепенную передачу Токио Курильских островов.

Токио предложил Москве значительные вложения, которые помогли бы развивать Дальний Восток и содействовать нормализации отношений, но Путин отказался и подчеркнул, что Курилы — суверенная российская территория.

В начале июня Путин на встрече с руководителями мировых СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что условий для возобновления мирного договора между Москвой и Токио пока нет. Он напомнил, что Япония поддержала призывы добиваться стратегического поражения России, присоединилась к санкциям против Москвы и оказывает военную поддержку Киеву.

В марте 2022 года МИД России заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора, так как Япония ввела односторонние ограничения в отношении России на фоне ситуации на Украине. Москва вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнёра Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.