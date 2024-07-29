Тель-Авив, Израиль, 29 июля, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сравнил с возглавлявшим Ирак и казнённым американцами Саддамом Хусейном глава израильского МИД Исраэль Кац. Своё заявление израильский министр сделал 29 июля в соцсети Х в ответ на высказывание лидера Турции, допустившего возможность нападения на Израиль.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Эрдоган идёт по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Просто дайте ему вспомнить, что там произошло и чем всё закончилось», — написал Кац.

Глава МИД Израиля сопроводил публикацию фотоколлажем из двух снимков. На одном из них запечатлён Эрдоган с шарфом в цветах Турции и Палестины, на другом снимке — Хусейн, при этом фото сделано в 2003 году, после свержения Хусейна и его захвата американской армией.

Саддам Хусейн руководил Ираком в период с 1979 по 2003 год, он был захвачен американскими войсками и в декабре 2006 годf казнён по приговору Верховного трибунала Ирака.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил турецкий лидер Эрдоган, Турция может войти в Израиль так же, как ранее зашла в Нагорный Карабах и Ливию. Кроме того, Эрдоган отметил успехи оборонной промышленности страны, но призвал не обманывать себя, так как если бы успехи были значительнее, то Израиль не посмел бы «сделать с Палестиной то, что сделал».

Таким образом Эрдоган снова подтвердил готовность Турции любыми средствами поддержать Палестину.