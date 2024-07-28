Москва, 28 июля, 2024, 07:06 — ИА Регнум. В России в начале августа в силу вступит закон, расширяющий и совершенствующий контроль в сфере государственного оборонного заказа, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Расширяются основания для выдачи антимонопольным органом предупреждений о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушений законодательства в сфере гособоронзаказа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Володина.

Помимо этой нормы, в начале августа в силу вступят ещё девять законов. В частности, граждане смогут получать оповещения о выполнении запросов о предоставлении государственных услуг в электронном виде.

5 августа в силу вступят меры, уточняющие действия банков и микрофинансовых организаций, направленные на возврат долгов гражданами.

Также в начале месяца будут скорректированы правила единой выплаты на детей; начнёт действовать порядок наследования цифровых рублей, предусматривающий возможность завещания прав на них.

Кроме того, 2 августа муниципальные депутаты получат возможность участвовать в формировании местной администрации, если такая необходимость будет установлена в соответствии с уставом муниципального образования.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля в соответствии со вступлением в силу соответствующего закона в России начал действовать новый механизм возврата банками средств, похищенных мошенниками у граждан. В Центральном банке РФ напомнили, что кредитные организации в течение 30 дней с момента получения от клиента заявления о возврате средств обязуются проверить поступившее обращение. Банк обязан вернуть средства, если выяснится, что банк допустил денежный перевод на мошеннический счёт, внесённый ЦБ РФ в специальную базу.