Учалы, Башкирия, 28 июля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Деревня Мулдашево в Учалинском районе Башкирии оказалась отрезана от других населённых пунктов из-за обильных дождей, сообщил 28 июля глава комитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Председателя Госкомитета РБ по ЧС

«В результате обильных осадков жители населённого пункта Мулдашево Учалинского района оказались фактически отрезаны от «большой земли», — сообщил Первов.

Из-за перелива воды через плотину размыло дороги, и местные жители оказались в изоляции. Спасатели оперативно оказали помощь пяти местным жителям.

Кроме того, утром из Мулдашево эвакуирована семья из четырех человек. Хронически больному мальчику 2015 года рождения потребовалась помощь. Его переправили на противоположный берег, где врачи оказали ему помощь. Госпитализация ребёнку не потребовалась.

Ночью специалисты провели работу по укреплению плотины и устранению перелива через дамбу на озере Драга на границе с Челябинской областью. На другой дамбе, в селе Старобалбуково установили дополнительный паводковый водосброс.

Управление МЧС по Башкирии утром сообщило, что из-за обильных дождей размыло дороги в Учалинском, а также в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Белорецком, Салаватском и Мелеузовском районах. Ведомство добавило, что угрозы затопления нет. В Учалинский район выехал аэромобильный отряд из 11 спасателей.

Из-за дождей также пострадала Челябинская область. В Карабаше размыло плотину, под водой оказался посёлок Киолим: на него хлынула вода из водохранилища.