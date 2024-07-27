Карабаш, Челябинская область, 27 июля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Разрушение плотины на Киалимском водохранилище в Карабаше произошло из-за обильных дождей, заявил 27 июля глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко в социальной сети «ВКонтакте».

Телеграм-канал правительства Челябинской области. Кадр из видео

«Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков», — сообщил Афанасенко.

Он отметил, что из посёлка Киолим вода уже ушла. Специалисты ликвидируют последствия подтопления. В Карабаше объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Из Киолима и трёх подтопленных сёл Мухаметово, Байдашево и Карасёво эвакуировали 163 человека. Больше всего пострадал Киолим, где затопило 20 домов. Из посёлка вывезли всех жителей, восемь человек сейчас находятся в пунктах временного размещения. Жители трёх сёл уже возвращаются домой, сообщил Афанасенко.

Как сообщало ИА Регнум, управление МЧС по Челябинской области вечером 26 июля проинформировало, что на Киалимском водохранилище смыло плотину длиной 100 метров. Киалим, Мухаметово, Байдашево и Карасёво оказались на пути движения воды, которая после разрушения плотины хлынула на них большим потоком. Киолим затопило так сильно, что многие дома полностью оказались под водой.

Началась эвакуация жителей. Из затопленных районов 163 человека, в том числе 21 ребёнка, перевезли в Карабаш. Утром МЧС сообщило, что вода ушла из Киолима.