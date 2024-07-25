Багдад, 26 июля, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Американская авиабаза Айн аль-Асад, расположенная в провинции Анбар на западе Ирака, подверглась ракетной атаке. Об этом 26 июля сообщило агентство Reuters.

Reuters Авиабаза Айн аль-Асад

«По иракской авиабазе Айн аль-Асад, где дислоцируются вооружённые силы США, было выпущено несколько ракет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ракетный обстрел произошёл в четверг поздно вечером. По информации источника, две ракеты поразили периметр, при этом сама авиабаза не пострадала. О погибших или пострадавших на данный момент не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, американская авиабаза Айн аль-Асад ранее уже подвергалась обстрелам. 20 января объект атаковали более чем 20 ракетами. По данным телеканала Al Hadath, обстрел был произведён из района аль-Багдади в западной части провинции Анбар иракскими шиитскими военными группировками. Спустя три дня в результате атаки ударных беспилотных летательных аппаратов пострадали несколько человек. 22 апреля авиабазу вновь атаковали БПЛА.

Американские военные базы в Ираке и Сирии регулярно подвергаются обстрелам и атакам после эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года и начала военной операции Израиля в секторе Газа.