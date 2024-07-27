Москва, 27 июля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд. 30 июля Диндин исполнится семь лет, а 31 июля Жуи отпразднует восьмилетие, сообщила 27 июля в Telegram-канале пресс-служба зоопарка.

Пресс-служба Московского зоопарк/ТАСС Панды Жуи и Диндин

«Обычно мы устраивали один общий праздник, а в этом году не только каждую панду поздравим отдельно, но ещё и торжества продлятся всю неделю», — указано в сообщении.

Отмечается, что для посетителей подготовили ряд тематических экскурсий, квесты, мастер-классы, показы фильмов.

На круге катания ежедневно будут проходить мастер-классы по созданию памятных сувениров. А 29 и 30 июля посетители смогут сделать вкусные подарки именинникам. В процессе они узнают, чем питаются панды и что кладут в угощения в качестве начинки. После подарки торжественно вручат Жуи и Диндин.

У вольеров черно-белых медведей киперы можно будет услышать лекции об обитателях Китая. Также гостям зоопарка предложат поучаствовать в тематическом квесте «В гости к панде», пройдя по старой территории зоопарка.

30 июля, а также 1 и 3 августа организаторы проведут экскурсии «Панда и ее соседи». Участники узнают о пандах и живущих рядом с ними зверях как на территории зоопарка, так и в дикой природе. Экскурсии «Не только панды. Дочки/сыночки в мире животных» пройдут 29 и 31 июля, а также 2 и 4 августа. На них расскажут, как разные звери ухаживают за своим потомством.

Первые мероприятия пройдут уже в понедельник, 29 июля, последние — 4 августа. Часть из них проводится по предварительной записи.

Как сообщало ИА Регнум, в Московском зоопарке планируют снова свести панд Жуи и Диндин. Гендиректор Светлана Акулова в апреле отметила, что у зоологов есть надежда на появление двойни у этой пары. В течение года панды могут размножаться только один раз. Это может произойти в течение трёх дней. Она напомнила, что сейчас у пары есть медвежонок Катюша. Снова свести Диндин и Жуи можно будет, когда детёныш подрастёт.