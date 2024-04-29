Москва, 29 апреля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. В Московском зоопарке планируют снова свести панд Диндин и Жуи, сообщила 29 апреля гендиректор Светлана Акулова.

Кадр из видео

Она сообщила журналистам, что у зоологов есть надежда на появление двойни у этой пары. В течение года панды могут размножаться только один раз. Это может произойти в течение трёх дней.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885511" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Панд из Московского зоопарка планируют свести еще раз

Акулова напомнила, что сейчас у пары есть медвежонок Катюша. Снова свести Диндин и Жуи можно будет, когда детёныш подрастёт.

«Так как малышка с мамой будет находиться два года, а потом она уже становится взрослой особью, примерно в 2026 году мы планируем соединять [Диндин и Жуи] ещё раз», — сказала Акулова.

Как сообщало ИА Регнум, панды Жуи и Диндин из Китая живут в Московском зоопарке с 2019 года. Их передали в честь 70-летия установления дипломатических отношений двух стран. В конце августа прошлого года родилась Катюша — детёныш большой панды.

В марте Катюшу впервые выпустили в экспозиционный вольер павильона «Фауна Китая», а сегодня, 29 апреля, ей открыли доступ в уличный вольер. В Московском зоопарке сообщили, что панда, родившаяся в Москве, в возрасте четырёх лет уедет в Китай.