Москва, 27 июля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. В Западном административном округе столицы началась реорганизация пяти участков по программе Комплексного развития территорий, сообщил 27 июля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Он отметил, что общая площадь проектов составит 39 га.

«Здесь будет возведено свыше 1,1 млн кв. м различной недвижимости. На реализацию этих проектов уйдет от четырех до 11 лет. Появится 809 тыс. кв. м жилья, в том числе 168 тыс. кв. м для целей программы реновации и иных нужд города, а также более 372 тыс. кв. м общественно-деловых и производственных объектов», — заявил Ефимов.

Он добавил, что участки находятся в районах Тропарево-Никулино, Солнцево, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Кунцево. Две из них распложены на территории бывших промзон «Южное Очаково» и «Кунцево». Еще две ранее использовались неэффективно, одна площадка находилась в городской собственности, застройка на ней отсутствовала.

Реорганизацию бывшей промзоны «Кунцево» Ефимов назвал одним из самых масштабных проектов программы на западе Москвы. По договору с городом в течение 11 лет на участке площадью 15,89 га предстоит создать пространство с развитой инфраструктурой. На территории возведут почти 600 тыс. кв. м жилья. Часть квартир используют для переселения по программе реновации. Также построят образовательный комплекс, который включает в себя два детских сада, рассчитанных на 100 и 350 воспитанников.

Отмечается, что в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га.

Как сообщило ИА Регнум, 22 июля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что КРТ помогает делать кварталы города современнее и доступнее. По его словам, реорганизация участков позволит совместно с инвесторами построить более 52 млн кв. м недвижимости, в том числе жильё по программе реновации, и новые производства. В рамках проектов намечено возведение 87 школ и 95 детских садов, добавил он.

Ранее Ефимов сообщил, что в рамках программы в Москве проложат 14 км новых дорог. Заместитель мэра Москвы отметил, что новая улично-дорожная сеть появится в 21 районе во всех столичных округах. Обустроят не только улицы местного значения, но и внутриквартальные проезды, наземные пешеходные переходы.