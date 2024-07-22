Москва, 22 июля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. На данный момент в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реализуется 236 проектов, которые делают московские кварталы доступными и привлекательными. Об этом 22 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Сергей Булкин/ТАСС

Градоначальник напомнил, что первый договор КРТ по реорганизации части бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» заключили в июле 2020 года, когда также ввели в эксплуатацию пять жилых корпусов, в том числе с медицинским центром, школу и детский сад, а сейчас ведётся достраивание жилья, бизнес-центра и ещё одного детсада.

«За четыре года мы определили свыше 3,1 тыс. га участков, которые станут современными кварталами», — написал он, уточнив, что сейчас число проектов КРТ возросло до 236.

Собянин отметил, что это позволит совместно с инвесторами построить более 52 млн квадратных метров недвижимости, в том числе жильё по программе реновации, и новые производства. В рамках проектов намечено возведение 87 школ и 95 детских садов, добавил он.

«Больше 80% проектов КРТ расположены рядом с крупными транспортными объектами. Они сделают кварталы доступными и привлекательными», — заметил мэр столицы.

Он добавил, что в общей сложности проекты КРТ дадут Москве свыше 763 тыс. рабочих мест, а инвестиции в них составят 17,3 трлн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Собянин дал старт строительству новой станции московского метро «Рублёво-Архангельское». Она будет расположена на территории умного города «СберСити» в западной части столицы.