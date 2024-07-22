Москва, 22 июля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. 14 километров дорог проложат в Москве по проектам комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство в Москве

«По проектам комплексного развития территорий строят жилые дома, социальные и коммерческие объекты, а также всю сопутствующую инфраструктуру, — рассказал он. — В рамках реорганизации 25 площадок общей площадью около 265 гектаров, по которым утверждены проекты планировки территорий, построят почти 14 километров дорог».

Заместитель мэра Москвы отметил, что новая улично-дорожная сеть появится в 21 районе во всех столичных округах. Будут построены не только улицы местного значения, но и внутриквартальные проезды, наземные пешеходные переходы.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в первом полугодии в Москве были утверждены24 решения о комплексном развитии территорий.