Москва, 27 июля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. За полгода ярмарки выходного дня в Москве посетили 2,6 млн человек, которые приобрели почти 1,5 тыс. т товаров. Об этом 27 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Александр Щербак/ТАСС

«На сегодняшний день в городе открыто 56 таких площадок. Здесь можно найти всё необходимое для здорового и разнообразного питания. Основной спрос — больше 85% — приходится на овощи и фрукты», — привела её слова пресс-служба мэрии.

Сергунина рассказала, что в летний сезон лидерами продаж стали клубника, черешня, помидоры и огурцы. На прилавках представлена продукция фермерских хозяйств и производителей более чем из 40 регионов.

Отмечается, что с февраля 2024 года некоторые ярмарки выходного дня стали работать в круглогодичном формате. Сейчас половина из них расположена в новых всесезонных павильонах, оборудованных кондиционерами, холодильниками, системами вентиляции и отопления.

Большая часть (84%) потребляемых в Москве продовольственных товаров произведены в России. За последнее десятилетие доля отечественных товаров на московских рынках выросла на 15%, уточняется в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что площадки гастрофестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» посетили рекордные 4,5 млн человек, это в два раза больше, чем в прошлом году. Москвичи и туристы приобрели свыше 340 т рыбы, устриц, крабов и других морепродуктов. Рестораны-участники приготовили 135 тыс. порций горячих рыбных блюд, 88 тыс. порций выпечки с рыбой и 35 тыс. порций закусок и снеков из специального фестивального меню, а на площади Революции сварили и раздали 750 порций рыбной ухи.