Москва, 5 июня, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Площадки гастрофестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» посетили рекордные 4,5 млн человек, сообщил 5 июня мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Владимир Вяткин/РИА Новости

«В минувшие выходные завершился один из самых вкусных, весёлых и ярких городских фестивалей «Москва — на волне. Рыбная неделя». Фестивальные площадки посетили рекордные 4,5 млн человек — это в два раза больше гостей, чем в прошлом году», — написал он.

Мэр Москвы уточнил, что москвичи и туристы приобрели свыше 340 тонн рыбы, устриц, крабов и других морепродуктов. Первенство по продажам в этом году принадлежит ярмарке на улице Школьной. Здесь было куплено более 100 тонн охлаждённой, копчёной и замороженной рыбы, солёной сельди и так далее.

Помимо этого, уточнил Собянин, рестораны-участники приготовили 135 тыс. порций горячих рыбных блюд, 88 тыс. порций выпечки с рыбой и 35 тыс. порций закусок и снеков из специального фестивального меню, а на площади Революции сварили и раздали 750 порций рыбной ухи.

«С большой охотой гости фестиваля участвовали в развлекательной программе: 1,3 млн раз прокатились на каруселях, посетили 600 различных мастер-классов и 300 концертов, а также стали участниками и болельщиками более 50 кулинарных батлов. Среди победивших и необычных блюд арбузно-томатный гаспачо с неркой, а также свежая паста с моллюсками, миндалем и травами», — рассказал мэр.

Также в SUP-регате приняли участие свыше 200 человек, а участники традиционного SUP-карнавала постарались удивить зрителей необычностью костюмов.

Кроме того, по словам Собянина, всё популярнее становятся профессиональные и любительские соревнования по рыбной ловле. В этом году за призы в них боролись в общей сложности 1200 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках рыбного фестиваля 25 мая на Водоотводном канале прошла экскурсия для пловцов на сап-борде, участники которой узнали интересные факты и легенды о набережных, знаменитых мостах и памятниках столицы.

В тот же день был объявлен конкурс на лучшую экскурсию на сап-бордах по водоёмам города. Предлагается шесть площадок, по которым можно проложить свой маршрут: Серебряный бор, Борисовские пруды, Гребной канал в Крылатском, участок на реке Яузе около усадьбы Свиблово, канал имени Москвы и Воронцовские пруды. Конкурс продлится до 1 августа.