Каспийск, Дагестан, 27 июля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Задержанные в Каспийске боевики намеревались нападать с холодным оружием на сотрудников полиции, патрулирующих городские улицы, следует из видео, обнародованного ФСБ России.

Кадр из видео

В ходе допроса один из задержанных подтвердил, что боевики специально для этого приобрели ножи.

«Мы планировали напасть на сотрудников, которые патрулируют улицы, чтобы убить их… В нашем кругу мы считали сотрудников правоохранительных органов кафирами и считали, что их можно убивать», — заявил он.

Также, по словам задержанного, для конспирации мужчины придумали специальные обозначения — оружие в разговорах и переписках называли удочками, а взрывное устройство именовали шпагой.

Одним из возможных объектов для совершения теракта задержанный назвал церковь на улице Ленина, напротив спортзала «Молот». По указанным координатам находится церковь Казанской иконы Божией Матери.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане сотрудники ФСБ задержали трёх жителей Каспийска за планы совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма. По адресам проживания задержанных силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях. Задержанные дали признательные показания.

Следственные органы возбудили ряд уголовных дел, в числе которых «Приготовление к теракту».

25 июля в Каспийске силовики завершили оперативные мероприятия в одном из многоэтажных домов. В правоохранительных органах отметили, что были задержаны по меньшей мере два человека.