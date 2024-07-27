Каспийск, Дагестан, 27 июля, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Трёх жителей Каспийска задержали за планы совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма, сообщила 27 июля Федеральная служба безопасности.

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«Во взаимодействии с МВД России на территории Республики Дагестан предотвращена серия преступлений террористической направленности», — сообщила ФСБ.

В городе Каспийске выявили и задержали троих приверженцев запрещённой на территории России международной террористической организации. Они собирались совершить диверсионно-террористические акции в отношении правоохранительных органов в Дагестане, а также православного храма в Каспийске.

По адресам проживания задержанных силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях.

Задержанные дали признательные показания. Возбудили уголовные дела, в том числе по статье «Приготовление к теракту».

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля силовики пресекли деятельность жителя Хабаровска, собиравшего для военной разведки Украины информацию о российских военных. 39-летний мужчина также склонял группу военных Хабаровского гарнизона к выезду на контролируемую Киевом территорию для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Задержанному предъявили обвинение по статьям «Государственная измена» и «Содействие террористической деятельности».

Сотрудники ФСБ 23 июля предотвратили поджог мечети в Белгороде. Силовики задержали двух мужчин 1986 и 1993 годов рождения, которые за денежное вознаграждение планировали поджечь мечеть по заданию украинских спецслужб. Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 («Организация совершения террористического акта»). Задержанные вину признали.