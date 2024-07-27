Вашингтон, 27 июля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Дочерняя компания предоставляющего финансовые услуги американского банка и траста State Street выплатит порядка $7,5 млн, чтобы избежать гражданского иска за нарушение санкций против России в 2016–2020 годах. Об этом 26 июля сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Мы серьёзно относимся к своим обязательствам по санкциям, и за последние несколько лет мы усовершенствовали глобальную программу соблюдения требований и контроля, существенно расширив команду по соблюдению санкций и внедрив передовые технологии проверки для улучшения идентификации рисков», — заявил изданию представитель холдинга.

По информации Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), дочерняя компания холдинга, как предполагается, изменила даты, перевыпустила счета-фактуры и приняла платежи по контрактам от двух клиентов, находящихся под санкциями.

В мировом соглашении отмечается, что не менее 18 сотрудников, в том числе из отдела бухгалтерского учета и инкассации, знали о переоформлении счетов-фактур или были к нему причастны.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года газета Financial Times написала, что свыше 100 британских компаний с февраля 2022 года по май 2023 года подали в правительство страны данные о нарушении антироссийских санкций. Уточнялось, что в случае сотрудничества нарушителя со следствием штрафы ниже.

В апреле 2023 года власти США обязали американскую компанию Microsoft выплатит штраф почти в $3 млн за нарушение режима санкций, включая санкционные меры против РФ. Такое решение приняли OFAC и бюро промышленности и безопасности (BIS) минторговли США.