Москва, 27 июля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Латвийский блогер Станислав Букайнс запросил политическое убежище в России, бежав из Латвии на плоту, сообщили 27 июля «Известия».

Petrov SergeyGlobal Look Press

Как рассказал знакомый Букайнса, научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов, латвиец добрался до российской границы на надувном плоту вместе с пятилетней дочерью Моникой. По словам Панкратова, Букайнс в Латвии подвергался уголовному преследованию.

«Вопрос только в том, почему [он сделал это] прямо сейчас и почему таким способом», — отметил Панкратов.

Он пояснил, что Букайнс, давший следствию подписку о невыезде, мог выехать в Финляндию или в одну из прибалтийских стран и уже оттуда перебраться в Россию. Не исключено, что служба безопасности Латвии могла обвинить Букайнса в похищении ребёнка и объявить его в розыск. Сотрудников этой службы Панкратов назвал «абсолютно аморальными людьми».

«В Латвии службу госбезопасности называют за глаза гестапо. Потому что методы одни и те же, их не интересует никакая доказательная база», — сообщил Панкратов.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 26 июля сообщила, что Букайнс запросил в России политическое убежище. Он и его дочь перешли границу в Псковской области.

Российским властям Букайнс рассказал об угрозе уголовного преследования в Латвии. По словам мужчины, власти республики подозревают его в шпионаже и он включён в специальные списки граждан, заподозренных в вербовке лиц для участия в терактах. Как отметила Волк, миграционная служба в Пскове приняла ходатайство о признании беженцами Букайнса и его дочери.