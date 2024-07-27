Латвиец с дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища
Москва, 27 июля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Латвийский блогер Станислав Букайнс запросил политическое убежище в России, бежав из Латвии на плоту, сообщили 27 июля «Известия».
Как рассказал знакомый Букайнса, научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов, латвиец добрался до российской границы на надувном плоту вместе с пятилетней дочерью Моникой. По словам Панкратова, Букайнс в Латвии подвергался уголовному преследованию.
«Вопрос только в том, почему [он сделал это] прямо сейчас и почему таким способом», — отметил Панкратов.
Он пояснил, что Букайнс, давший следствию подписку о невыезде, мог выехать в Финляндию или в одну из прибалтийских стран и уже оттуда перебраться в Россию. Не исключено, что служба безопасности Латвии могла обвинить Букайнса в похищении ребёнка и объявить его в розыск. Сотрудников этой службы Панкратов назвал «абсолютно аморальными людьми».
«В Латвии службу госбезопасности называют за глаза гестапо. Потому что методы одни и те же, их не интересует никакая доказательная база», — сообщил Панкратов.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 26 июля сообщила, что Букайнс запросил в России политическое убежище. Он и его дочь перешли границу в Псковской области.
Российским властям Букайнс рассказал об угрозе уголовного преследования в Латвии. По словам мужчины, власти республики подозревают его в шпионаже и он включён в специальные списки граждан, заподозренных в вербовке лиц для участия в терактах. Как отметила Волк, миграционная служба в Пскове приняла ходатайство о признании беженцами Букайнса и его дочери.