Киев, 27 июля, 2024, 08:28 — ИА Регнум. В городе Николаеве на контролируемой Киевом территории появилась полулегальная схема ухода от мобилизации путём лишения матерей родительских прав и перевода детей на иждивение отцов. Об этом 27 июля рассказал представитель пророссийского подполья.

Vincenzo Circosta/Global Look Press

По его словам, которые привела «Газета.Ru», вначале отец пишет заявление на мать ребёнка по обвинению в избиении, на основании чего подаёт обращение в суд на развод, для ускорения рассмотрения которого нужно заплатить 1000 долларов.

«Следующее обращение в суд делается для лишения матери родительских прав на иждивение ребёнка, и это стоит уже 2000 долларов США», — сказал представитель подполья.

Он уточнил, что после этого отца ребёнка освобождают от мобилизации как единственного опекуна, и у него появляется право на выезд за границу, при этом услуги адвоката при такой схеме оплачивают отдельно.

Подпольщик отметил, что среди населения Николаевской области уже широко известны коррупционные расценки представителей киевских властей и украинских чиновников различного уровня для освобождения граждан от призыва в зависимости от сложности обстоятельств и ситуации.

«При остановке сотрудниками полиции или рядовыми представителями ТЦК сумма составляет от 10 000 до 15 000 гривен. Непосредственно в ТЦК размер взятки уже варьируется от 1000 до 3000 долларов США, так как решение об освобождении на этом этапе зависит уже от руководящих лиц», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, с 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, в котором мобилизационный возраст снизили с 25 до 27 лет. Документ также установил новые требования к военнообязанным, включая введение крупных штрафов за неявку в военкомат и заочное вручение повестки. Он также разрешил призыв в ряды украинской армии лиц с заболеваниями, многие из которых раньше позволяли избежать мобилизации.

Офицер бригады «Рубеж» украинской нацгвардии Виталий Литвин 26 июля призвал снизить возраст мобилизации в стране до 22 лет. Спикер украинского минобороны Дмитрий Лазуткин отмечал, что на контролируемой Киевом территории могут снизить мобилизационный возраст, если ситуация на фронте изменится.