Новый, 884-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для своей авиации. А собственные авиабазы применяют лишь для дозаправки и пополнения боекомплекта. Ссылаясь 27 июля на неназванный источник в силовых структурах, «РИА Новости» пояснили: Киев рассчитывает на то, что в таком случае Москва не будет бомбить вражескую технику из опасений открытого конфликта с НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Тем временем непосредственно в зоне проведения СВО расчёты самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ. Не называя направления ведения боевых действий, в Минобороны пояснили, что удар был нанесён после получения данных о наращивании сил противника.

Под Авдеевкой ВС РФ применили робота. Роботизированная платформа предназначена для подвоза материального имущества, продовольствия и боеприпасов, а в случае необходимости может применяться для эвакуации раненых военнослужащих. Оператор с позывным Стрела указал на простоту управления такой техникой и высокую проходимость.

В России 27 июля отмечают скорбную дату. День памяти детей — жертв боевых действий в Донбассе учредили власти Донецкой Народной Республики в 2022 году.

10 лет назад, 27 июля 2014 года, ВСУ нанесли массированный удар по центру Горловки, от которого погибли 22 человека, в том числе дети. Вдохновителем акции по погибшим в Донбассе детям, которая проходит теперь во многих регионах страны, стал военкор «Известий» Семен Ерёмин. Весной этого года наш коллега скончался от ранений при атаке дронов.

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