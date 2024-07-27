Берлин, 27 июля, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Власти Германии приняли решение сократить расходы на помощь Украине, поскольку не верят в способность Киева одержать победу в конфликте с Россией. Об этом заявил оппозиционный немецкий политик Ральф Нимайер.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Зачем отправлять им больше денег, для чего? Думаю, уже понятно, что конфликт должен завершиться. Киевскому правительству в любом случае не победить», — указал Нимайер.

По его мнению, немецкие власти видят приближение развязки в конфликте на Украине, что может подтверждать визит главы украинского министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китай.

В беседе с «РИА Новости» политик отметил, что Германия несамостоятельна в отношении украинского кризиса и действует по указке США, ожидая завершения конфликта без её участия.

Ранее Ральф Нимайер заявил, что ФРГ, поставляя Украине вооружения, нарушает договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года. По его словам, Берлину необходим новый порядок, чтобы достичь нового мирного договора и выстроить отношения с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня президент России Владимир Путин в ходе беседы с главами мировых информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме допустил, что отношения между Москвой и Берлином могут окончательно разрушиться из-за позиции ФРГ по Украине и поставок оружия ВСУ. Глава государства также акцентировал, что отношение к Германии в России всегда было хорошим, но появление первых немецких танков на Украине вызвало «моральный и этический шок» в России.