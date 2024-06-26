Москва, 26 июня, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Немецкие власти, поставляя оружие на Украину, нарушают договор 1990 года «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», который также называют «Два плюс четыре», заявил 26 июня оппозиционный политик из ФРГ Ральф Нимайер на Х международном форуме «Примаковские чтения».

Maurizio Gambarini/DPA/TASS

«Договор «Два плюс четыре» очевидно нарушается отправкой Германией вооружения в конфликт на Украине», — сказал политик.

По мнению Нимайера, эти соглашения, закрепившие вхождение ГДР в состав ФРГ, фактически стали мирным договором по итогам холодной войны. Он считает, что Германии нужен новый порядок, который позволит достигнуть нового мирного договора и выстроить новые отношения с Россией.

Договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» подписали в сентябре 1990 года ГДР, ФРГ, СССР, Франция, Великобритания и США в Москве. Документ предусматривает условия объединения Германии и возвращение ей суверенитета. В нём также есть пункты о контроле над вооружением.

Как сообщало ИА Регнум, глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель в феврале от лица всей немецкой общины полуострова призвал расторгнуть договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». Он указал на то, что положения документа не исполняют, так как ФРГ фактически не получила суверенитета. Гемпель также отметил, что договор должен был стать основой для справедливого и надёжного мироустройства в Европе.

Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков поддержал эту идею. Он согласился с тем, что Германия не выполняет положения договора и документ нужно денонсировать.