Варшава, 27 июля, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Как минимум 21 человек из числа посетителей бассейна госпитализирован с симптомами отравления хлором в Варшаве. Об этом 26 июля сообщает радиостанция RMF FM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн

Уточняется, что ЧП произошло в бассейне Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек. Из бассейна эвакуировано около 60 человек, у 23 из них есть симптомы отравления хлором. В медучреждение доставлен 21 человек, в том числе дети. На момент госпитализации все пострадавшие были в сознании.

Представитель городской пожарной службы Войчех Капчиньский пояснил в беседе с телеканало Polsat, что у пострадавших выявлены симптомы ингаляционного отравления, в том числе кашель.

Отмечается, что в бассейне взяли пробы воды, которые показали многократное превышение нормы содержания хлора.

«На дне бассейна было обнаружено 8,03 миллиграмма хлора на литр при норме 0,3-0,7, на поверхности — 2,41 миллиграмма при норме 0,3-0,7», — указали представители спасательных служб, подчеркнув, что проживающим в районе бассейна гражданам опасность не угрожает.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце мая шестеро детей попали в больницу в Севастополе после посещения бассейна. Они отравились хлорсодержащим веществом. Детям оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Госпитализация не потребовалась.

Прокуратура проводит проверку в связи с возможным нарушением в бассейне санитарных норм. Привлечены специалисты Роспотребнадзора.

В феврале подобный случай произошёл в селе Васильевка Самарской области. Там в бассейне отеля отравились парами хлора пятеро детей. Четверым детям потребовалась госпитализация, инцидент стал поводом для проверки.