Симферополь, 26 июля, 2024, 20:17 — ИА Регнум. В Крыму на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ» стартовал проект «Дизайн-марафон», который реализуется впервые в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Пресс-служба «Таврида. АРТ»

Запуск проекта состоялся на территории арт-кластера «Таврида». Проект «Дизайн-марафон» продлится с конца июля по ноябрь и завершится очным трёхдневным финалом конкурса для профессионалов в рамках форума «Дизайн для государства».

Ожидается, что проект станет драйвером в формировании новой российской дизайн-культуры. Он разделен на два трека: просветительский, в котором каждый участник сможет самостоятельно освоить базовый комплекс креативных навыков, и профессиональный, где действующие специалисты смогут проявить свой талант и стремление сделать мир лучше.

Проект реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Он создан для всех, кто хочет обучаться базовым навыкам дизайна, а также для начинающих и действующих графических специалистов, желающих проявить свой талант в преобразовании общественной среды.

Просветительский онлайн-курс включает в себя три блока: интерьер, стиль и графика. Принять участие в нём может любой желающий, прошедший регистрацию на сайте.

В рамках профессионального конкурса участники смогут проявить свои креативные навыки для решения творческого кейса — редизайна элемента общественной среды. Конкурс будет проходить в три этапа: «Марафон редизайна», «Марафон дизайн-кейсов» — два отборочных этапа, и третий, финальный — «Дизайн-интенсив».

Исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что новый проект «Дизайн-марафон» позволит участникам раскрыть креативные способности, получить новые знания, познакомиться с ведущими отраслевыми экспертами, а также найти коллег и единомышленников.

«Уверен, что время на этой дистанции пролетит незаметно. Мы специально не стали ограничиваться конкурсом для профессионалов, открывая двери и для начинающих. Возможно, для кого-то этот проект станет первым шагом к мечте или делу всей своей жизни. И мы будем гордиться тем, что поспособствовали этому», — приводит пресс-служба его слова.

Советник генерального директора арт-кластера «Таврида» Заруи Товмасян рассказала, что дизайн — это невербальный язык бренда, проекта или даже портрета отдельной личности. Успех коммуникации с аудиторией и визуальной концепции зависит от того, насколько качественно дизайнер учел все аспекты. Только при тщательной проработке всех этих элементов можно добиться эстетичной и эффективной визуальной коммуникации, способной привлечь и удержать внимание аудитории.

Как передавало ИА Регнум, в Крыму стартовал фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ», который собрал тысячи молодых творцов со всей России. Фестиваль проходит на площадке арт-кластера «Таврида» с 26 по 28 июля. В этом году его цель — продемонстрировать многогранное и колоритное культурное разнообразие народов России. Участники фестиваля через призму молодого искусства посмотрят на традиции и наследие народов, проживающих в разных регионах страны. Колоритные традиции и богатое наследие предстанут в новом, современном прочтении. В Год семьи фестиваль будет ориентирован и на поддержку семейных ценностей.