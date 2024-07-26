Симферополь, 26 июля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. В Крыму стартовал фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ», который собрал тысячи молодых творцов со всей России. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Пресс-служба «Таврида. АРТ»

Фестиваль проходит на площадке арт-кластера «Таврида» с 26 по 28 июля. В этом году его цель — продемонстрировать многогранное и колоритное культурное разнообразие народов России. Участники фестиваля через призму молодого искусства посмотрят на традиции и наследие народов, проживающих в разных регионах страны. Колоритные традиции и богатое наследие предстанут в новом, современном прочтении. В Год семьи фестиваль будет ориентирован и на поддержку семейных ценностей.

В программе фестиваля сотни мероприятий: встречи, шоу, лекции, мастер-классы, выступления звёзд эстрады и видных культурных и общественных деятелей, кинопоказы и театрализованные представления, много музыки и ярких красок.

На фестивале выступят популярные артисты и группы российской эстрады, среди которых «Три дня дождя», OTYKEN, The Hatters, оркестр «Кампанелла каменной звезды» и Гарик Сукачёв, NЮ, Mary Gu, MIA BOYKA, Akmal’, Татьяна Куртукова, Женя Трофимов х Комната культуры, MIRAVI, Стас Ярушин, ОМ, ST, Меджикул, 5УТРА, MOHITO, NLO. Специальным гостем станет южноафриканская певица LIZWI.

Одна из главных изюминок фестиваля — аутентичная музыка с национальным колоритом. На сцене выступят представители национальной культуры из разных уголков России: всемирно известный этно-музыкант из Якутии Олена УУТАй, карельская фолк-группа TUARI, этно-проект HAZINA и группа ZAINETDIN из Башкирии, композитор и мультиинструменталист Marat Taturas, певица из Татарстана Дышать, фолк-коллектив ОЙME из Мордовии, этно-коллектив Полынь Folk из Тульской области, певица Арюн Гоа и рок-группа «Нукер» из Бурятии, уральская певица PEVCHAYA, фолк-группы Vetkafolk и ХВОЯ из Москвы и Пензы, а также дагестанский рэп-исполнитель SHAMI и участники проекта BELOBOKA с индустриальным русским фольклором. Из Республики Беларусь на фестиваль приедет певица и композитор Zlata Mai.

Лучшие театральные коллективы и студии из разных уголков России представят свои шоу и спектакли. Специально для фестиваля команда специалистов в области пиротехники The BEST SHOW представит три фееричных выступления с использованием профессиональных огненных трюков, зажигательных танцев и музыки.

На выставке-ярмарке «Арт. Молодость» будут продемонстрированы работы молодых российских художников, дизайнеров, авторов, производителей аутентичной продукции, владельцев локальных брендов и арт-объектов. На стендах выставки будут представлены изделия и художественные произведения, сочетающие в себе национальные традиции регионов России и современные тренды.

В честь 225-летия со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина на фестивале поставят театральный сериал «Сцены русской жизни. Пушкин». На главной сцене состоится шоу в честь выдающихся российских культурных деятелей.

В различные форматы фестиваля будут интегрированы молодёжные творческие сообщества — добровольные объединения молодых людей в сфере культуры и искусства по профессиональным признакам.

Неотъемлемая часть фестиваля — арт-шествие. Каждый год участники одеваются в яркие наряды и проходят колоритной колонной через всю территорию фестиваля. В этом году 27 июля оно пройдёт в формате масштабной семейной встречи.

Фестиваль объединил более 2000 человек, 89 семей со всех регионов России представят свои национальные костюмы, творчество и традиции. На арт-шествии будут представлены флаги каждого из регионов России, а также Белоруссии, Абхазии и Казахстана.

Более 350 представителей регионов России поднимутся в финале на главную сцену для семейной фотографии, они споют песню «Я, ты, он, она — вместе целая страна…» на разных национальных языках России.

На арт-шествии выступят резиденты арт-кластера «Таврида», а его хедлайнером станет ST.

На фестивале пройдёт презентация сборника «Новые сказки народов России», разработанного резидентами, участниками и авторами арт-кластера «Таврида». В мир легенд и мифов гостей фестиваля погрузит певица, актриса театра и кино Юлия Паршута.

На выставке «АРТ-ЭКСПО» представители регионов России покажут свои культурные и гастрономические достижения. На площадке будет создано гастрономическое пространство «Россия на вкус», где повара из регионов продемонстрируют гастрономическое разнообразие и продовольственные достижения России. Ведущей выступит автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

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