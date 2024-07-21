Севастополь, 21 июля, 2024, 20:45 — ИА Регнум. В Севастополе объявили сигнал «Баллистика», сообщил 21 июля губернатор города Михаил Развожаев.

Алексей Павлишак/ТАСС

«Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности!» — сказано в сообщении в Telegram-канале Развожаева.

Дирекция по развитию дорожной-транспортной инфраструктуры Севастополя в свою очередь сообщила, что морской и пассажирский транспорт временно прекращает движение.

Спустя 4 минуты Развожаев сообщил об отбое опасности. Транспорт Севастополя также возобновил работу.

Сигнал баллистической угрозы объявлялся в Севастополе и утром 21 июля. Тревога действовала в течение 27 минут.

В период объявления опасности городские власти напоминают жителям правила безопасности. При объявлении такого сигнала необходимо срочно проследовать в укрытие или капитальное строение, отойти от окон, отмечается в сообщениях.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 20 июля в Севастополе объявлялась ракетная опасность. Сигнал был отменён спустя пять минут.

8 июля Минобороны сообщило об уничтожении трёх пусковых установок HIMARS, которые использовались при ударе по Севастополю 23 июня. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля уничтожения установок.

ВСУ 23 июня нанесли удар по Крыму пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, одна ракета взорвалась над городом. В результате погибли четыре человека, двое из которых — дети, ещё 153 получили ранения.

Минобороны после этой атаки заявило, что ответственность за случившееся лежит на Вашингтоне, поставляющем ракеты киевскому режиму. Полётные задания в ракеты ATACMS специалисты из США вводят на основе собственных данных спутниковой разведки, отмечалось в сообщении.