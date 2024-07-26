Москва, 26 июля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления компании ЦК «РДК» Сергея Горбаченко по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.

Sergey Petrov/Global Look Press

Согласно постановлению суда, он пробудет под домашним арестом до 25 сентября. Горбаченко предъявили обвинения по ч. 4 ст.160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»).

Небанковская кредитная организация ЦК «РДК» входит в систему Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). На её сайте указано, что в настоящее время организация осуществляет клиринг по обязательствам из договоров с биржевым товаром, заключаемых в секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ».

Ранее Горбаченко возглавлял Клиринговый центр РТС, входил в правление Национального клирингового центра.

Как сообщало ИА Регнум, в марте московский суд приговорил бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина к девяти годам колонии за растрату более 23 млрд рублей. Гособвинение считает, что Хотин похитил деньги вкладчиков банка в 2014 году. Вместе с сообщниками он похитил средства банка в размере 23 млрд 627 млн рублей путём выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.