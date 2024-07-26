Москва, 26 июля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Благоустройство и реабилитация музея-заповедника «Коломенское» в Москве будет проходить в три этапа и завершится в 2026 году. Об этом 26 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Telegram-канал Сергея Собянина

По словам градоначальника, проект обновления этого популярного места является масштабным, он будет реализовываться поэтапно и максимально бережно. В ходе него будут осуществлены работы по благоустройству и реабилитации территории, а также по реставрации исторических объектов.

«В этом году реализуем первый этап работ, включая набережную Москвы-реки — от станции метро «Кленовый бульвар» в сторону Сабуровского моста», — написал он.

Собянин уточнил, что запланировано расширение пешеходной части за счёт деревянного настила на воде для организации беговой дорожки и катка зимою, реконструкция причала «Коломенское», обустройство семейно-досугового центра с детской площадкой, подготовка спортивного кластера для занятий пляжным волейболом и воркаутом, создание павильона с видовой площадкой на крыше и амфитеатра, а также создание свадебного сада с зелёным лабиринтом, смотровой зоны с качелями и площадки для бракосочетания.

«Следующим этапом приступим к работам на других участках музея-заповедника. Всего будет три этапа, завершим их до 2026 года. У москвичей появятся новые возможности для занятий спортом, активного досуга и комфортного отдыха», — добавил мэр.

Как передавало ИА Регнум, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков 23 июля сообщил о завершении капитального ремонта пассажирского причала «Кутузовский». Он подчеркнул, что в столице особенно следят за содержанием городских причалов в надлежащем состоянии.