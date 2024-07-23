Москва, 23 июля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Капитальный ремонт пассажирского причала «Кутузовский», который находится на западе Москвы, завершён. Об этом 23 июля рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Как отмечается на сайте мэра столицы, в городе особенно следят за содержанием городских причалов в надлежащем состоянии. Для этого регулярно проводятся их комплексные обследования, а затем принимаются решения о выполнении текущего или капитального ремонта, уточнил Бирюков.

«В этом году провели капремонт пассажирского причала «Кутузовский» на набережной Тараса Шевченко», — сказал он.

Заместитель мэра уточнил, что капитальный ремонт причала не проводился с момента введения его в эксплуатацию в 1963 году. В ходе работ специалисты обновили нижнюю площадку причала, стены, лестничные сходы и парапеты, а также установили ограждения и заменили отбойные и швартовые устройства, добавил Бирюков.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около причалов «Кутузовский» и «Сити-Багратион» появятся пешеходные зоны. Градоначальник пояснил, оба причала находятся на набережной Тараса Шевченко на расстоянии 500 метров, и потому было принято решение благоустроить общественное пространство с подходами к реке.