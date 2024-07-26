Москва, 26 июля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Власти Москвы приняли решение о разработке проекта по реставрации главного дома усадьбы Соллогуба в Пресненском районе. Об этом 26 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Stas Lobov

Градоначальник уточнил, что сейчас дом находится в плохом состоянии — у него деформированы фундаменты, цоколь, фасады, а также нужно менять элементы крыши, и добавил, что специалисты начнут комплексные научные исследования уже осенью.

Собянин напомнил, что усадьба Соллогуба считается единственным зданием, которое сохранилось на Поварской улице после пожара 1812 года. В нём неоднократно бывал Лев Толстой, и даже существует легенда, что он описал усадьбу как дом Ростовых в романе «Война и мир».

Он отметил, что после революции в усадьбе открыли «Дворец искусств», в котором выступали известные поэты и писатели, включая Александра Блока, Сергея Есенина и Бориса Пастернака. С 1921 года здесь начал работать Высший литературно-художественный институт, а затем — Союз писателей СССР. Здесь прощались с Владимиром Маяковским и Михаилом Булгаковым.

«С 2020 года историческое здание занимает Ассоциация союзов писателей и издателей России», — добавил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля Собянин рассказал, что в Москве началась реставрация фасадов дворца Н. А. Дурасова, который расположен в музее-усадьбе Люблино. Градоначальник добавил, что в ходе неё специалисты приведут в порядок белокаменный цоколь, основания и стены лестниц, а также восполнят утраченные архитектурные элементы.