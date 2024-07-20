Москва, 20 июля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. В Москве началась реставрация фасадов дворца Н. А. Дурасова, который расположен в музее-усадьбе Люблино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Александр Натрускин/РИА Новости

По словам мэра, интерьеры дворца сейчас находятся в удовлетворительном состоянии: сохранились подлинные росписи потолков и стен с сюжетами античных мифов. Однако фасады здания требуют реставрации.

«Специалисты приведут в порядок белокаменный цоколь, основания и стены лестниц, восполнят утраченные архитектурные элементы», — написал Собянин, добавив, что на время работ залы дворца будут доступны для посетителей.

Глава горда назвал здание выдающимся произведением русской усадебной архитектуры рубежа XVIII–XIX веков. По легенде, владелец усадьбы Люблино Николай Дурасов решил увековечить одну из своих наград — крест Ордена Святой Анны 1-й степени, и архитектор положил его в основу плана дворца.

Сообщается, что после 1918 года, когда усадьба была национализирована, в её дворе находились дом культуры, школа и отделение милиции. А во времена Великой Отечественной войны — коммунальные квартиры. Затем усадьбу передали Институту океанологии Академии наук СССР. В 2003 году здесь открылся музей.

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин сообщил, что в Москве в преддверии 225-летия Александра Пушкина после масштабной реставрации открывается мемориальная квартира поэта на Арбате. Экспонаты первого этажа здания знакомят посетителей с тем периодом жизни Пушкина, когда он жил в этой квартире, а второй этаж является мемориальным пространством, рассказал мэр.

В конце апреля Собянин сообщил, что в Москве за последние 10 лет отремонтировали, отреставрировали и реконструировали более 40 театров. К 2030 году в столице планируют завершить обновление всех театров, нуждающихся в модернизации.