Москва, 26 июля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. За первое полугодие 2024 года показатель вагоно-километров в метро Москвы увеличился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом 26 июля рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Один из результатов нашей работы — стабильный рост показателя суммарного пробега вагонов. Благодаря этому пассажиры тратят ещё меньше времени на ожидание поезда, а в вагонах появляется больше свободных мест», — привела его слова пресс-служба Департамент транспорта Москвы.

Уточняется, что эффективность работы метро, помимо количества пассажиров, показывают вагоно-километры, отображающие суммарно проезжаемое всеми вагонами за определённый период расстояние.

По словам Ликсутова, за первые шесть месяцев текущего года этот показатель на 9,4% превысил цифры 2023 года и составил 554 млн вагоно-километров, что в четыре раза больше расстояния от Земли до Солнца.

Заместитель мэра отметил, что этому способствовали постоянное расширение метро в Москве, в котором с 2020 года открыли 34 новые и реконструированные станции, а также наращивание интенсивности движения поездов с помощью новых технологий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сейчас за бесперебойную работу метро Москвы отвечают 22 электродепо. Градоначальник уточнил, что с 2011 года реконструировали пять электродепо и построили ещё семь.