Тольятти, Самарская область, 26 июля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» приостановит производство машин на период корпоративного отпуска, сообщило 26 июля агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Александр Демьянчук/ТАСС

Концерн уйдёт на «каникулы» с 29 июля по 18 августа, отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что текущий запас автомобилей сформирован с учётом корпоративного отпуска. За его время на «АвтоВАЗе» и дочерних предприятиях будут проводить ремонт, модернизацию и обслуживание оборудования. Также запланированы мероприятия по улучшению условий труда. За три недели производитель намерен сформировать задел автокомпонентов для оперативного запуска и дальнейшей бесперебойной работы предприятия.

Сборка автомобилей возобновится с 19 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля стало известно, что «АвтоВАЗ» запустил маркетплейс Restart по продаже автомобилей с пробегом Lada и других брендов. Отмечается, что в программе имеется возможность выбрать онлайн автомобиль с пробегом, а также кредитное предложение и послегарантийную поддержку от официального дилера Lada.

В компании уточнили, что техническое состояние сертифицируемых по программе Restart автомобилей будут тщательно проверять, после чего они получат год продлённой гарантии.

В начале июня концерн раскрыл дизайн новой модели Lada Iskra. Она является автомобилем самого популярного в России сегмента В и будет выпускаться в версиях седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross.