Краснодар, 26 июля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Территория мемориального комплекса «Малая земля» под Новороссийском не может быть курортной зоной. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи с представителями инициативной группы, где обсуждалось градостроительное развитие села Мысхако.

МАММ / МДФ Артиллеристы на «Малой земле» под Новороссийском, 1943 год

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, при проектировании генплана города-героя Новороссийска территорию мемориала «Малая земля» отнесли к общественно-деловой и курортной застройке. Это вызвало возмущение жителей. К главе региона поступило 1300 обращений.

«В Мысхако в 1943 году проходили ожесточенные бои. Это место хранит память о подвигах солдат. «Малая земля» — один из важнейших символов великой Победы, — напомнил Вениамин Кондратьев. Он поддержал жителей Новороссийска. — Наш долг перед предками и перед будущими поколениями — сберечь эту территорию, сделать ее особо охраняемой, чтобы никто даже приблизиться не мог в попытке построить объекты курортной или иной инфраструктуры. Легендарная «Малая земля» не может быть курортной зоной», — подчеркнул глава Краснодарского края.

«Мой дед, военком, погиб при освобождении Новороссийска. Нам важно приходить на могилы предков. В Мысхако есть братская могила, в которой захоронены почти пять тысяч воинов. Нельзя допустить, чтобы священная земля превратилась в курорт, место отдыха и развлечений», — заявила представитель инициативной группы Светлана Попова.

Вениамин Кондратьев поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко установить зоны, которые ограничат возведение капитальных объектов. Эти границы должны быть отражены в генплане. Также, отметил глава Кубани, необходимо продумать механизм дополнительной защиты территории.