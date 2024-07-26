Москва, 26 июля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. В 2025 году в Сколкове откроется первый в стране инновационный кластер видеоигр и анимации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Компании, занимающиеся созданием и разработкой видеоигр, вносят весомый вклад в развитие экономики города», — подчеркнул градоначальник.

Кластер объединит ведущие и начинающие компании отрасли и анимационные студии, которые получат доступ к высокотехнологичной профессиональной аппаратуре и смогут создавать видеоигры любого типа и сложности. По словам Собянина, уже более 40 компаний планируют присоединиться к кластеру.

Кроме того, здание будет оборудовано современной техникой и лекторием, где будут обучать молодых специалистов.

Как сообщало ИА Регнум, московские предприниматели реализовали более 14 тыс. инновационных проектов с помощью цифровой платформу Московского инновационного кластера (МИК). Проект был разработан в 2018 году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с его помощью уже удалось привлечь более 34,2 миллиарда рублей инвестиций.

МИК стал основным каналом предоставления мер поддержки бизнесу со стороны столичного правительства. Среди других городских мер поддержки инновационных компаний Собянин назвал технопарки.