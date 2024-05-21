Москва, 21 мая, 2024, 12:41 — ИА Регнум. 14,3 тысячи инновационных проектов реализовали московские предприниматели с помощью цифровой платформы Московского инновационного кластера (МИК). Проект заработал в 2018 году, с тех пор с его помощью было привлечено более 34,2 миллиарда рублей инвестиций. Об этом рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«С помощью МИК бизнес реализовал 14,3 тысячи инновационных проектов, в том числе пять тысяч — в кооперации с другими участниками кластера, — отметил мэр. — Через платформу было привлечено более 34,2 миллиарда рублей инвестиций, объем полученной через платформу городской поддержки компаниями — участниками Московского инновационного кластера составил 14,2 миллиарда рублей».

Московский инновационный кластер стал основным каналом предоставления мер поддержки бизнесу со стороны правительства Москвы. Среди других городских мер поддержки инновационных компаний Сергей Собянин назвал технопарки.

Он отметил, что в 48 столичных технопарках свои производства разместили 2,2 тысячи высокотехнологичных компаний, где работают 72,5 тысячи человек.

«В 2016 году мы сформировали специальную систему налоговых льгот для технопарков. С тех пор в их развитие было вложено более 85 миллиардов рублей частных инвестиций, в городской бюджет поступило 52 миллиарда рублей налогов. Каждый рубль налоговых льгот для технопарков дает девять рублей инвестиций в инфраструктуру и шесть рублей налогов в бюджет Москвы», — отметил мэр российской столицы.

Современные московские технопарки — это более 100 центров коллективного пользования для резидентов. В них есть лаборатории, «чистые комнаты», центры сертификации и прототипирования. Технопарки организуют бизнес-инкубаторы, акселераторы и партнерские обучающие программы для начинающих предпринимателей и талантливой молодежи.

«Наша цель — в ближайшие годы создать как минимум один миллион квадратных метров качественной и оснащенной современным оборудованием инфраструктуры. В результате благоприятные возможности для развития получат тысячи новых перспективных компаний», — подчеркнул Сергей Собянин.