Москва, 26 июля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2024 года оборот столичных производителей текстильных изделий и одежды по сравнению с аналогичным показателем прошлого года вырос на 47,9% до 80,9 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Московские производители одежды и текстиля активно развивают бизнес, с успехом замещают продукцию ушедших зарубежных брендов, поставляя на столичный рынок товары высокого качества самого разного ассортимента — от детской одежды до постельного белья», — отметила она.

При этом около 79% оборота обеспечили столичные производители одежды, сумевшие нарастить выручку на 42%. Текстильные компании заняли 21% оборота, увеличив его на 74%.

По словам Багреевой, важный вклад в развитие отрасли вносят малые предприятия. Их оборот вырос за год на 75,3%, до 37 млрд рублей. Доля в общем обороте при этом составила 45,7%.

Как сообщало ИА Регнум, за первые шесть месяцев текущего года закупки московских заказчиков у малого бизнеса превысили 317 млрд рублей. По словам Марии Багреевой, это на 32% больше аналогичного периода прошлого года. Заместитель мэра подчеркнула, что на Москву приходится около 13% всех закупок у малого бизнеса в РФ.