Москва, 19 июля, 2024, 11:47 — ИА Регнум. За первое полугодие 2024 года закупки московских заказчиков у малого бизнеса превысили 317 млрд рублей. Это на 32% больше аналогичного периода прошлого года, заявила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Портал мэра и правительства Москвы

Она подчеркнула, что на столицу приходится около 13% всех закупок у малого бизнеса в России.

«С января по июнь этого года московские заказчики подписали с малым бизнесом 143 тысячи контрактов на общую сумму 317,4 миллиарда рублей. Объем закупок на 32% превысил показатель января — июня прошлого года, когда он составлял 240,6 миллиарда рублей», — подчеркнула Багреева.

Чаще всего Москва закупала коммунальную технику. За полгода город потратил на неё 57,8 млрд рублей. 36,6 млрд было потрачено на закупку медицинских расходных материалов, 34,9 млрд рублей ушло на благоустройство общественных пространств. Также 27,7 млрд рублей город потратил на поставку и монтаж малых архитектурных форм, а на услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту зданий — почти 9 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал рассказал о совокупном объёме закупок по офсетным контрактам, заключённым правительством столицы. Он составил 413 млрд рублей. Он отметил, что Москва заключила 22-й офсетный договор.

По словам Собянина, Москва первой в России начала применять механизм офсетного контракта. Это позволяет столицы гарантированно получать важную продукцию отечественного производства. А инвесторы могут строить и модернизировать свои предприятия.