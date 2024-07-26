Горно-Алтайск, 26 июля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. На Алтае завершили спасательную операцию по поиску альпиниста, упавшего в ущелье с высоты более 3 тыс. м. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM

Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали территорию падения альпиниста. Они обнаружили верёвки, альпинистскую станцию, страховки.

«Следы теряются в районе сброса талых вод в ручей, уходящий под ледник протяжённостью более 200 метров», ― уточнили в ведомстве.

Эту местность спасатели также обследовали, но никаких следов пребывания человека не обнаружили. Вести поиск пропавшего в русле ручья в подлёдном пространстве ледника не представляется возможным, добавили в МЧС.

В Республике Алтай двое туристов из Красноярска совершали восхождение в районе ледника Ирбисту. На высоте более 3000 метров один сорвался и упал в ущелье. Это произошло 23 июля. Тургруппа была не зарегистрирована в МЧС России.

На поиски мужчины вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. Всего к работам привлекли 12 специалистов МЧС и поисково-спасательного отряда. В горном ландшафте альпиниста обнаружить не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, группа туристов, в составе которой десять подростков в возрасте от 14 до 17 лет и двое взрослых, заблудилась в Алагирском районе во время похода. Тургруппа вышла на маршрут 20 июля, перед этим зарегистрировавшись в МЧС России. Позднее туристы запросили помощь. 22 июля спасатели МЧС России добрались до туристической группы. Они пополнили запасы питьевой воды группы. Туристы приняли решение продолжить движение по запланированному маршруту.