Владикавказ, 22 июля, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Группу туристов, которая заблудилась во время похода и в составе которой было десять подростков в возрасте от 14 до 17 лет и двое взрослых, нашли в Северной Осетии. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Денис Абрамов/ТАСС

«Спасатели Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России дошли до места дислокации туротряда, запросившего помощь», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что спасатели пополнили запасы питьевой воды группы, после чего руководители отряда решили продолжить движение по запланированному маршруту.

Ранее стало известно, что в Алагирском районе Северной Осетии заблудилась туристическая группа из подмосковного города Долгопрудный, в составе которой были десять детей в возрасте от 14 до 17 лет и двое взрослых. Группа вышла на маршрут 20 июля, зарегистрировавшись перед этим в МЧС России.

На поиски пропавших туристов вышли две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля сотрудники МЧС спасли туриста, заблудившегося в горно-лесной местности Ялты. Мужчина оказался на труднопроходимом скальном участке, когда сошёл с тропы во время спуска с плато горы Ай-Петри, однако сумел дозвониться и попросить о помощи.

В начале мая троих россиян, заблудившихся в Овчарско-Кабларском ущелье на западе Сербии, спасли пожарные из города Чачак. Поисково-спасательная операция заняла около двух часов из-за труднодоступности места.