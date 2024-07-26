Пушкин, Санкт-Петербург, 26 июля, 2024, 08:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в трёхэтажном неэксплуатируемом здании в Советском переулке, 2 в Пушкинском районе. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщение о возгорании поступило в 03:41 (мск).

Согласно информации комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства города, по адресу Советский переулок, 2 расположен дворец Ольги Палей. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

«В трёхэтажном капитально ремонтируемом здании происходит горение на площади 1000 кв. метров», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В 03:59 (мск) пожару присвоили ранг 1-бис. Спустя три часа возгорание удалось локализовать.

Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 июня пожар произошёл на «СКА Арене» в Петербурге. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность проводки, в результате загорелась чаша спортивного комплекса. Площадь пожара составила почти 225 кв. м. В результате инцидента пострадали поверхность арены, часть трибуны и рекламные щиты.

20 июня на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге начался пожар в торгово-развлекательном центре «Галерея». Горение наблюдалось на пятом этаже в помещении кафе, в вентиляционной вытяжке.