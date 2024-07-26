Вашингтон, 26 июля, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Китайские власти не планируют вмешиваться в предстоящие президентские выборы в США, заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн 25 июля на торжественном приеме в китайском посольстве по случаю 97-летия создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Мы не ведём игру против Соединённых Штатов и не собираемся вмешиваться в их внутренние дела, включая предстоящие выборы президента», — сказал дипломат, запись выступления которого привело посольство КНР на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Он отметил, что такого же подхода Китай ожидает от США, включая ситуацию вокруг Тайваня. По словам Се Фэна, что тайваньский вопрос продолжает быть главным раздражителем в отношениях КНР и Соединённых Штатов.

Посол также подчеркнул, что Пекин хочет быть Вашингтону другом и партнёром.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля МИД Китая раскритиковал американский законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора», подписанный главой Белого дома Джо Байденом. Министерство назвало указанную инициативу грубым вмешательством во внутренние дела КНР.

В Пекине отметили, что документ подрывает интересы Китая и международные нормы, а также нарушает обязательства, которые взяли на себя США. В ведомстве добавили, что тибетский регион успешно развивается в составе Китая.

В январе официальный представитель МИД КНР заявил, что Пекин сделал представление Вашингтону из-за высказываний по Тайваню, которые противоречат принципу «одного Китая». Он отметил, что Вашингтон послал ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за «независимость» острова.